سعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم الجمعة 16-8-2024

سعر الحديد والأسمنت والجبس اليوم.. يتابع المواطنون عن كثب تطورات سوق مواد البناء في ظل التذبذب المستمر في الأسعار، والذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار حديد التسليح وخام البليت، وبالتالي على بقية مواد البناء.

يشهد القطاع تأثيرًا كبيرًا من عوامل العرض والطلب، إضافة إلى التغيرات في سعر الدولار وتعويم الجنيه، مما يزيد من عدم استقرار الأسعار.

يقدم موقع "الموجز" جدولًا محدثًا يوميًا لأسعار الحديد، الأسمنت، والجبس في مصر، فتابعونا للحصول على أحدث المستجدات.

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2315 جنيها.

سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2250 جنيها.

سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2330 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2360 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2575 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2355 جنيها.

سعر طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 2130 جنيها.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2200 جنيه.

سعر طن أسمنت أسمنت الفهد نحو 2130 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 2140 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1520 جنيها.

سعر طن الواحة المخلوط وصل إلى 1570 جنيها.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعراسمنت سيناء الأبيض (العادي) بسعر 4000 جنيهًا للطن.

أسمنت سيناء الأبيض (سوبر سيناء) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

أسمنت رويال المنيا الأبيض (سوبر رويال) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض) بسعر 4020 جنيهًا للطن.

أسمنت رويال المنيا الأبيض (رويال العادي) بسعر 4030 جنيهًا للطن.

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعر سجل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن.

سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيهًا .

سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيهًا .

لا يفوتك ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

لا يفوتك نشرة أسعار مواد البناء.. استقرار سعر الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في مصر

تتأثر أسعار مواد البناء بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

يتم تحديث أسعار الأسمنت الأبيض بانتظام، ويمكنكم الاطلاع على أحدث الأسعار لكافة أنواع الأسمنت عبر موقعنا. للمزيد من الاستفسارات أو لعرض منتجاتكم، يمكنكم ترك تعليقاتكم وسنتواصل معكم.

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