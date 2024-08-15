تحديث يومي لحظي للدولار.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2024

سعر الدولار..شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15-8-2024 حاله من الاستقرار الملحوظ في البنوك العاملة بالقطاع المصري، وفقًا لآخر تحديث معلن عن متوسط أسعار العملات من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي

يتساءل الكثير من المواطنين عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم،لذا ترصد “الموجز” سعر الدولار اليوم الخميس 15-8-2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي 49.03 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار على موقع البنك الأهلي المصري مستوى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

عرض الموقع الرسمي لبنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي مستوى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي مستوى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في فروع مصرف أبوظبي التجاري إلى مستوى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

تحرير سعر الصرف

تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية لأول مرة منذ 9 مارس 2023، يوم الأربعاء 6 مارس 2024. واستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مما سمح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

استقر سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع منذ عام تقريبًا، وهو أعلى سعر استقر عليه في تلك الفترة. وبعد تحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا حاجز 49 جنيهًا في نهاية التعاملات، وتجاوز في بعض البنوك حاجز 50 جنيهًا.

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