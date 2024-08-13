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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الأرصاد: أمطار رعدية غدًا الأربعاء في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة

أحوال الطقس غدًا
أحوال الطقس غدًا الأربعاء

الأرصاد: أمطار رعدية غدًا الأربعاء في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة.. يتابع المواطنون عن كثب التغيرات اليومية في درجات الحرارة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الأخرى.

ويقدم موقع "الموجز" تحديثات مستمرة حول حالة الطقس، مع التركيز على الظواهر الجوية البارزة وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة.

الأرصاد: أمطار رعدية غدًا الأربعاء في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة

- أحوال الطقس غدًا الأربعاء :

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء 14 أغسطس 2024، طقس حار ورطب نهارًا في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة ورطب في جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا في معظم المناطق.

الشبورة المائية :


حذرت هيئة الأرصاد من تشكل شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تربط مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

- سقوط أمطار :

ولفتت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوادي الجديد، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 42 كم/ ساعة على مناطق بالمحافظة.

- نشاط الرياح :

وأشارت الأرصاد، إلى أن حركة الرياح تكون نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 14 أغسطس على محافظات مصر :

- درجة الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى 35، المحسوسة 37.

- درجة الحرارة على الوجه البحرى العظمى 34، المحسوسة 36.

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32، المحسوسة 35.

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 33، المحسوسة 36.

- درجة الحرارة على جنوب سيناء العظمى 40، المحسوسة 42.

- درجة الحرارة على شمال الصعيد العظمى 39، المحسوسة 41.

- درجة الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 43، المحسوسة 44. 

الأرصاد: أمطار رعدية غدًا الأربعاء في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. 

كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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