حالة الطقس غدًا الاثنين 12-8-2024.. شديد الحرارة علي أغلب محافظات الجمهورية

حالة الطقس غدًا الاثنين.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدًا الاثنين 12-8-2024، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المصاحبة له، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الاثنين 12 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان- الوادي الجديد-الأقصر)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس غدًا الاثنين

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 12 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 30

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