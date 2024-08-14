حقيقة ارتفاع أسعار السجائر اليوم في مصر.. كلام نهائي

بينما يتزايد القلق بشأن ارتفاع أسعار السجائر، يعكف العديد من المواطنين على متابعة أحدث المستجدات المتعلقة بأسعار السجائر، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في الشهر الماضي. هذا الاهتمام يعود إلى تلاعب بعض التجار بالأسعار، مما يجعل المستهلكين يتساءلون عما إذا كانت الأسعار قد زادت فعلاً أو أن هناك محاولة للاستغلال، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

في الواقع، لم تشهد أسعار السجائر أي زيادة جديدة منذ الزيادة التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان في منشورها بتاريخ 12 يوليو 2024. في ذلك الوقت، رفعت الشركة أسعار السجائر المنتجة محليًا بزيادة تتراوح بين 22 قرشًا و25 قرشًا للعلبة الواحدة. وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تأتي تطبيقًا لقانون التأمين الصحي الشامل وأحكام قانون القيمة المضافة، وليس نتيجة لارتفاع عشوائي.

أسعار السجائر في الأسواق بعد الزيادة

بعد الزيادة الأخيرة، تباينت أسعار السجائر كما يلي:

سجائر كيلوباترا سوفت كوين: السعر الجديد 34.72 جنيهًا بدلاً من 34.50 جنيهًا.

سجائر كيلوباترا كينج سايز: السعر الجديد 34.72 جنيهًا بدلاً من 34.50 جنيهًا.

سجائر بوسطن بلمونت كيلوبترا بوكس: السعر الجديد 34.72 جنيهًا بدلاً من 34.50 جنيهًا.

سجائر مونديال: السعر الجديد 34.72 جنيهًا بدلاً من 34.50 جنيهًا.

سجائر ماتوسيان: السعر الجديد 34.72 جنيهًا بدلاً من 34.50 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش (منتول): السعر الجديد 34.72 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش (بلوبيري): السعر الجديد 34.72 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بلاك: السعر الجديد 34.72 جنيهًا.

في خطوة هامة لمكافحة التلاعب بالأسواق، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخزن يحتوي على كميات ضخمة من السجائر تقدر بنحو 60 ألف عبوة، تشمل سجائر محلية ومستوردة.

رغم ما قد يثار من تساؤلات وشكوك حول زيادة أسعار السجائر، فإن البيانات الرسمية تؤكد عدم وجود زيادة جديدة منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان. ومع ذلك، تظل مكافحة التلاعب وحماية المستهلكين من الضرر أحد الأولويات المهمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.

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