مصر والصومال تعززان شراكتهما الاقتصادية والتبادل التجاري يرتفع بنسبة 88%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، تحقيق ارتفاع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال النصف الأول من عام 2024. حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 59 مليون دولار، مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 88%.

هذا التطور يعكس التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك. وفي هذا السياق، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى مصر، حيث من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون بين البلدين، ويقدم موقع «الموجز» تلك النفاصيل.

الصادرات المصرية إلى الصومال

ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 57 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 83%. هذا الارتفاع يعكس التحسن المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين ويؤكد على دور مصر كأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للصومال في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالواردات المصرية من الصومال، فقد بلغت قيمتها 2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 300 ألف دولار فقط خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الصومال في النصف الأول من عام 2024:

منتجات النشا والحبوب بقيمة 29 مليون دولار. السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 10 ملايين دولار. المنتجات الصيدلانية بقيمة 3 ملايين دولار. التبغ بقيمة 2 مليون دولار. الملح والأحجار والإسمنت بقيمة 2 مليون دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2023:

الحيوانات الحية بقيمة 1.8 مليون دولار. الصمغ والخلاصات النباتية بقيمة 280 ألف دولار. الحبوب والأثمار الزيتية بقيمة 16 ألف دولار.

التبادل التجاري

تحويلات العمالة بين مصر والصومال

على صعيد التحويلات المالية، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الصومال 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 328 ألف دولار خلال العام المالي السابق 2021/2022. أما تحويلات الصوماليين العاملين في مصر فقد سجلت 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 27 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.

الاستثمارات الصومالية في مصر

تراجعت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر بشكل ملحوظ، حيث سجلت 8 آلاف دولار فقط خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 154 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022.

التبادل التجاري

السكان في مصر والصومال

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد سكان مصر 106.7 مليون نسمة في أغسطس 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال 18.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

يُظهر هذا النمو في التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين إمكانيات كبيرة للتعاون المستقبلي. كما تعكس الزيارة الرسمية للرئيس الصومالي إلى مصر الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستويات أعلى، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين.

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