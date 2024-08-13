ارتفاع أسعار سيارات سيات في مصر.. زيادات ملحوظة على موديلات 2024

أعلن وكيل علامة سيات في مصر عن تحديث جديد لقائمة أسعار سيارات العلامة الإسبانية موديل 2024، حيث شهدت جميع الطرازات زيادات ملحوظة. تأتي هذه الزيادات، التي تصل إلى 120 ألف جنيه على بعض الموديلات، بعد أقل من 15 يومًا من الزيادة السابقة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 أغسطس الجاري.

أسعار سيارات سيات موديل 2024 في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، نظرة مفصلة على الأسعار الجديدة لسيارات سيات موديل 2024 في مصر، بعد التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها الوكيل المحلي. وتفاصيل الأسعار ستكون متاحة في السطور التالية:

أسعار سيارة سيات إبيزا موديل 2024

وتأتي سيارة سيات إبيزا الهاتشباك موديل 2024 بثلاث فئات من التجهيزات، وهما:

ارتفع سعر الفئة الأولى إلى مليون و125 ألف جنيه (بزيادة 40 ألف جنيه).

والفئة الثانية إلى مليون و300 ألف جنيه (بزيادة 40 ألف جنيه).

النسخة الاحتفالية، التي ظهرت لأول مرة بداية العام الجاري، فتباع الآن بسعر مليون و360 ألف جنيه (بزيادة 50 ألف جنيه).

أسعار سيارة سيات أرونا موديل 2024

وتقدم الفئة "Xperience" من سيارة سيات أرونا، كروس أوفر موديل 2024، وأصبح سعرها الرسمي مليون و60 ألف جنيه، (بزيادة قدرها 50 ألف جنيه).

أسعار سيارة سيات ليون موديل 2024

وتتوفر سيارة سيات ليون الهاتشباك موديل 2024، في الفئة Advance، بسعر مليون و570 ألف جنيه، (زيادة قدرها 60 ألف جنيه).

أسعار سيات أتيكا موديل 2024

وتشمل الزيادات على السيارة سيات أتيكا متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2024 ثلاث فئات من التجهيزات، وهم:

ارتفع سعر الفئة Style Plus الأقل تجهيزًا وأصبحت بسعر مليون و850 ألف، (بزيادة 80 ألف جنيه).

بينما ظهرت فئة جديدة Xcellence بسعر مليون و950 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة عالية التجهيزات، فقد بلغ سعرها مليون و990 ألف جنيه، (بزيادة 120 ألف جنيه).

أسعار سيارة سيات تاراكو موديل 2024 الرياضية

سيارة سيات تاراكو الرياضية متعددة الاستخدامات، تأتي بفئتين وطبقت (زيادة قدرها 80 ألف جنيه)، هما:

أصبح سعر الفئة Xperience الأقل تجهيزًا مليونين و300 ألف جنيه.

والفئة FR الأعلى تجهيزًا مليونين و450 ألف جنيه.

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