280 مليون دولار.. استثمارات جديدة تنعش صناعة الأجهزة الكهربائية
أعلن أحمد الجندي، رئيس شركة "هاير مصر"، عن بدء إنتاج أول "ثلاجة" و"ديب فريزر" من مصانع الشركة في المجمع الصناعي الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا في مدينة العاشر من رمضان، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.
استثمارات جديدة تنعش صناعة الأجهزة الكهربائية
وأوضح الجندي أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع يُقدر بنحو 165 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، مع تخصيص 65 مليون دولار للمرحلة الثالثة، ويستهدفون استثمار 50 مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات أخرى بغرض التصدير.
جاءت تصريحات الجندي خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة المراحل القادمة لتطوير مجمع مصانع العاشر من رمضان.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم لشركة "هاير" العالمية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية. وأشار إلى أن الحكومة وفرت الأرض اللازمة وأتاحت الرخصة الذهبية بالإضافة إلى تيسيرات أخرى لإقامة هذا المجمع الصناعي المتكامل في مدينة العاشر من رمضان، والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منه في شهر مايو الماضي، خلال احتفالات عيد العمال.
وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل لقطاع الصناعة، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، والعمل المستمر على تحسين المناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
انجازات واستثمارات شركة هاير في مصر
- تُعد من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية على مستوى العالم.
- وفرت الحكومة المصرية أرض المشروع في مدينة العاشر من رمضان.
- منحت الحكومة الرخصة الذهبية، إضافة إلى تيسيرات أخرى لإقامة مجمع هاير الصناعي المتكامل، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاحالسيسي المرحلة الأولى للمشروع في مايو الماضي.
- معدلات الإنتاج في مجمع مصانع العاشر من رمضان تنمو بشكل ملحوظ.
- تصدير منتجات المجمع إلى عدة دول مع خطط للتوسع في أسواق عالمية أخرى.
- بدء إنتاج "الثلاجة" و"الديب فريزر" داخل مصانع المجمع الصناعي في سبتمبر المقبل.
- استثمارات الشركة في المرحلتين الأولى والثانية بلغت 165 مليون دولار.
- المرحلة الثالثة تتضمن استثمارات بقيمة 65 مليون دولار، مع استهداف 50 مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات جديدة بهدف التصدير.
- تشمل مراحل المجمع الصناعي إنتاج أجهزة التكييف المركزية، واستراتيجية لتصنيع الـ "VRF" في مصر.
- خطوط الإنتاج تتبع مراحل التصنيع، وصولاً لتجميع المنتجات في شكلها النهائي.
- تقدم الشركة مقترحات لدعم وتشجيع التصنيع المحلي وتوطين الصناعة.
- الشركة تخطط لمشروعات مستقبلية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.