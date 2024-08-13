280 مليون دولار.. استثمارات جديدة تنعش صناعة الأجهزة الكهربائية

أعلن أحمد الجندي، رئيس شركة "هاير مصر"، عن بدء إنتاج أول "ثلاجة" و"ديب فريزر" من مصانع الشركة في المجمع الصناعي الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا في مدينة العاشر من رمضان، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

استثمارات جديدة تنعش صناعة الأجهزة الكهربائية

وأوضح الجندي أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع يُقدر بنحو 165 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، مع تخصيص 65 مليون دولار للمرحلة الثالثة، ويستهدفون استثمار 50 مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات أخرى بغرض التصدير.

جاءت تصريحات الجندي خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة المراحل القادمة لتطوير مجمع مصانع العاشر من رمضان.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم لشركة "هاير" العالمية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية. وأشار إلى أن الحكومة وفرت الأرض اللازمة وأتاحت الرخصة الذهبية بالإضافة إلى تيسيرات أخرى لإقامة هذا المجمع الصناعي المتكامل في مدينة العاشر من رمضان، والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منه في شهر مايو الماضي، خلال احتفالات عيد العمال.

وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل لقطاع الصناعة، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، والعمل المستمر على تحسين المناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

انجازات واستثمارات شركة هاير في مصر