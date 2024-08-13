تفاصيل طرح شقق بيت الوطن 2024.. 1450 وحدة سكنية جديدة تنتظر للمصريين بالخارج

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة العاشرة التكميلية لمشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين المقيمين بالخارج، موكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص سكنية متميزة لأكبر عدد من المصريين بالخارج، ويعكس النجاح الكبير الذي حققه المشروع منذ إطلاقه عام 2012.

تفاصيل طرح شقق بيت الوطن 2024

ويشمل الطرح تحديثًا للموقع الإلكتروني للمشروع ليشمل 1450 وحدة سكنية تقع في مواقع متميزة في عدة مدن منها: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، حدائق أكتوبر، السادات، والمنيا الجديدة، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

تفاصيل المرحلة العاشرة التكميلية

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب الوزير، أن أولوية التخصيص في المرحلة العاشرة التكميلية ستكون للمواطنين الذين قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة السابقة. سيتم تخصيص وحدة سكنية واحدة لكل حاجز وفقاً لأولوية التحويلات التي يحددها كشف البنك المركزي المصري. كما سيتم تسجيل باقي التحويلات التي تم إرسالها من قبل الأشخاص الذين لديهم أكثر من تحويل، حسب أولوية وصول التحويلات.

وأضاف عباس أنه بالنسبة للأشخاص الذين أرسلوا تحويلات خلال المرحلة العاشرة، سيتم السماح لهم باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة التي يرغبون في حجزها، وذلك في حال الحاجة لذلك.

أولوية التخصيص لمن أرسلوا حوالات كاملة

يشترط أن يتم الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط، وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول. ومن الجدير بالذكر أنه لن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة واستخدام المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثاً، كما لا يُسمح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر أو دمج مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر. كذلك، لن يُسمح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع الإلكتروني.

يأتي هذا الطرح في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتوفير خيارات سكنية متميزة لهم، حيث يسعى المشروع لتقديم فرص سكنية مريحة وفي مواقع استراتيجية تلبي تطلعات المواطنين المصريين.

أماكن طرح شقق بيت الوطن

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الطرح الجديد لشقق بيت الوطن للمصريين بالخارج، ياتي في المدن التالية:

- القاهرة الجديدة.

- 6 أكتوبر.

- دمياط الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- السادات.

- المنيا الجديدة.

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