الآن موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل

موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل، أصبحت واحدة من أكثر الكلمات المتداولة على محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعرفة التفاصيل عن شقق الإسكانز

وفي السطور التالية، يستعرض الموجز موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل، مع اقتراب موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في عدة مناطق.

شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل

ومن جانبها، أوضحت أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح المقبل من شقق الإسكان الاجتماعي سشيمل نحو 25 ألف شقة.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان قد أكّدت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة، شارفت على الإنتهاء، إذ يجرى توصيل المرافق وتجهيز الشقق للطرح المقبل، مؤكدة أن الشقق ستكون كاملة التشطيبات، متصلة بكافة المرافق والنبة التحتية والأساسية.

وفي مدينة العبور يجري تجهيز ما يزيد على 10 آلاف شقة لمتوسطي الدخل، إذ أوضح المهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه يضم 433 عمارة بها (10392) وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين.

موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل

وعلى الرغم من كثرة التساؤلات عن موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل، إلا أن وزارة الإسكان لم تعلن حتى الآن عن موعد الطرح الجديد لوحدات الإسكان لمحدودي الدخل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات له مؤخرا طرح شقق سكنية لمحدودي الدخل «سكن لكل المصريين»، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بالطبع العديد من الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين.

شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل

ويجب توافر مجموعة من الشروط في الراغبين في حجز شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل ومنها:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج - الزوجة – الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

لا يكون قد سبق ترخيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو الأسرة أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم إليها.

أن لا أن يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، او مالكًا لمسكن حتى وإن حصل عليه من الإرث الشرعي.

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