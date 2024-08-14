شعبة المستوردين تعلق على الإجراءات الحكومية الأخيرة للاستثمار في مصر

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة تعزز من جاذبية مصر كمركز استثماري، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في البلاد، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

دفع عجلة الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات

وأشار قناوي إلى أن الدولة اتخذت خطوات هامة لدعم القطاعات الإنتاجية بهدف دفع عجلة الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة. كما أكد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية، وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو. هذه الإجراءات ساهمت أيضًا في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تركز بشكل كبير على تشجيع الاستثمار من خلال لقاءات مع شركات محلية وعالمية، مشيرًا إلى لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع شركة "هاير مصر" التي أعلنت عن بدء إنتاج أول “ثلاجة” و”ديب فريزر” محلي الصنع من مصانعها في مدينة العاشر من رمضان في سبتمبر المقبل. كما أشار إلى لقاء رئيس الوزراء مع مجموعة المنصور للسيارات التي تسعى للتوسع في قطاع التصنيع محليًا وتوجيه الإنتاج نحو التصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية.

منع غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وأشاد قناوي بالقرارات الوزارية التي تمنع غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بعد موافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأوضح أن هذه القرارات تصب في مصلحة تعزيز التصنيع المحلي والصناعة الوطنية، وتعتبر طمأنة هامة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي تصريحاته الصحفية، أكد قناوي أن المحافظة على معدلات تضخم منخفضة واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص هي تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية، وتعزيز مناخ الاستثمار، باعتبارها ضرورات لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستقرار.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة حاليًا أمام المستثمرين المحليين للاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، واستقطاب شراكات أجنبية في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

ودعا قناوي إلى تقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، والعمل على حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الصادرات الزراعية من خلال ميكنة النظام الزراعي وتوسيع مساحة الأراضي المستصلحة.