خطط للتوطين.. قطاع الصناعة يتربع علي رأس اهتمامات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

قطاع الصناعة.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء 2024، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وعي رأسها قطاع الصناعة.

وبستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي أهم ما جاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024.

قطاع الصناعة علي رأس أولويات الحكومة

وجاء قطاع الصناعة علي رأس أولويات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، حيث أشار رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانًا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.

الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة

وسلط رئيس الوزراء الضوء علي الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

توطين الصناعات الواعدة في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

حل التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

رئيس الوزراء: لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار شخصي

وأكد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تنمية الاستكشافات البترولية والغازية

كما تطرق اجتماع الحكومة الأسبوعي للتأكيد علي ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

طرح المزايدات الرقمية

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

جذب انتقالات رؤوس الأموال

كما كلف رئيس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.

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