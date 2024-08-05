دخان السجائر التبغ يشكل خطرًا أكبر من التدخين الإلكتروني

كشفت أبحاث حديثة عن مخاطر سجائر التبغ على صحة الأطفال مقارنة بتدخين السجائر الإلكترونية، مشيرًا إلي أن هذا النوع من التدخين، يتسبب في التعرض لأمرض خطيرة، لأنه يضم نسبة عالية من النيكوتين مقارنة بدخان السجائر العادية.

خطورة دخان السجائر على الأطفال

أوضحت الدراسات أن دُخَان السجائر لدية خطورة علي الأطفال:" تبين من اختبارات الدَّم للأطفال الذين تعرضوا لدخان السجائر الإلكترونية، تشير إلى أنهم استنشقوا أقل من سُبع كمية النيكوتين، مقارنة بأولئك الذين يدخنون السجائر بانتظام.





السجائر الإلكترونية أقل خطرًا

وأكدت دراسة سابقة، بأنه عند التعرض بطريقة غير مباشرة للسجائر الإلكترونية قد يقلل الضرر، بالرغم من أن السجائر الإلكترونية تحمل مستويات مماثلة من النيكوتين، إلا أنها تحتوي على مستويات أقل من السموم والمواد المسرطنة الموجودة في التبغ".

رسالة البروفيسور شير شهاب

رسالة أحد كبار الباحثين في معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية في جامعة كوليدج لندن، البروفيسور شير شهاب:" أكد إن الدراسة تشير إلى أن المخاوف بشأن التدخين السلبي مبالغ فيها إلى حد ما، ولكن النتائج بالنسبة للأطفال تؤكد مخاطر التدخين، التي يجب تجنبها بأي ثمن".

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