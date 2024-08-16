شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. الشروط والأوراق المطلوبة | التفاصيل

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. الشروط والأوراق المطلوبة.. أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي تفاصيل وإجراءات حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث تزايدت تساؤلات المواطنين حول الخطوات والشروط المطلوبة للتقديم، وكذلك المستندات اللازمة لضمان الحصول على وحدة سكنية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يقدم موقع "الموجز" شرحًا تفصيليًا لآلية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والشروط التي وضعتها الوزارة للتقديم.

طريقة الحجز وشروط التقديم:

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024. ومن أبرز هذه الشروط:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأعزب 6000 جنيه، وللمتزوج 8000 جنيه.

3. أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

4. تقديم ما يثبت القدرة على سداد الأقساط.

لا يفوتك تعرف على شروط الحصول على أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024

لا يفوتك بمقدم 48 ألف جنيه.. شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14

إجراءات حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

- الالتزام بعدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان نفسه.

- سداد مبلغ جدية الحجز لضمان الجدية في التقديم.

- تقديم ما يثبت الإقامة أو العمل في المحافظة التي تتوفر فيها الوحدة السكنية المرغوبة.

- التأكيد على عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لأي وحدة سكنية أو قطعة أرض أخرى.

المستندات المطلوبة لـ تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وتشمل:

1. صورة البطاقة الشخصية.

2. مستندات توضح صافي الدخل الشهري.

3. شهادات ميلاد الأطفال (إن وُجدوا).

4. إيصال سداد مقدم الحجز ورسوم التسجيل.

5. مفردات مرتب الزوجة أو إقرار بعدم عملها.

6. قسيمة الزواج.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مع ضمان سهولة الإجراءات ووضوح الشروط.

اقر أيضا :

رابط خاص بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الآن موعد نزول كراسة شروط شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل