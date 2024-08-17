أسعار الألومنيوم اليوم السبت 17 أغسطس 2024.. جديد وخردة

أسعار الألومنيوم اليوم..استقرت أسعار الألومنيوم في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 17 أغسطس 2024، ليتراوح سعر الطن بين 140 ألف إلى 156 ألف جنيه (بدون ضريبة), وفقًا لما أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا، عن أسعار منتجاتها لائحتها التسعيرية للشهر الجاري.

أما على الصعيد العالمي، سجلت العقود الآجلة للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن عند تسوية جلسة تداولات أمس،نحو 2,368.00 دولار.

سعر الألومنيوم اليوم

يتساءل قطاع كبير من التجار والمهتمين بمتابعة أسعار المعادن, عن سعر الألومنيوم اليوم, لذا تستعرض جريدة “الموجز” آخر تحديث لسعر الألومنيوم اليوم السبت 17 أغسطس 2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم السبت 17 أغسطس على النحو التالي:

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم



تراجع سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم



بلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر الألومنيوم

سعر طن لفات الألومنيوم البارد



سجل سعر طن لفات البارد نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد



شهد سعر طن شرائح بارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

سعر طن سلندرات (الاسطوانات)



وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم الخردة في مصر 2024

سجلت أسعار الألومنيوم الخردة اليوم في مصر لعام 2024 استقرارًا في السوق المحلي, تفاوتت أسعار الألومنيوم الخردة وفقًا للنوع , وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة استقرارًا, ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع قياسي في سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 17-8-2024

المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر