أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 17-8-2024

أسعار السلع الغذائية الأساسية..شهدت أسعار السلع الأساسية الغذائية، التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، استقراراً اليوم السبت 17 أغسطس 2024 بالأسواق.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الاساسية اليوم السبت 17-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

قائمة أسعار السلع الأساسية

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60.77 جنيهاً.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهاً.

أسعار السلع

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس عند 91.47 جنيهاً.

حقق سعر كيلو السكر المعبأ 36.9 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهاً.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهاً.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهاً.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهاً.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهاً.

حقق سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهاً.

أسعار السلع

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 404.46 جنيهاً.

استقر سعر كيلو الدواجن الطازجة عند 103.6 جنيهاً.

قائمة بأسعار الجبن والألبان

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض 120.42 جنيهاً.

حقق سعر كيلو الجبن الرومي 247.4 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو اللبن السائب 28.56 جنيهاً.

وصل سعر كيلو المسلى الصناعي إلى 121.23 جنيهاً.

استقر سعر كيلو المسلي البلدي عند 357.52 جنيهاً.

توقعات انخفاض الأسعار في مصر 2024

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية مستقرة دون ارتفاعات ملحوظة منذ حوالي شهرين, مشيرًا أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب والاستهلاك بسبب فصل الصيف، نظرًا لعودة المصريين من الخارج وزيادة السياحة العربية, وتوقع المنوفي أن تشهد الأسعار انخفاضًا مع مطلع شهر سبتمبر القادم.

أوضح أن الإجراءات الرقابية قد تُشدد بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية. كما أكد على ضرورة التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان حماية المستهلكين وعدم وجود أي خداع.

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