أسعار الفضة اليوم السبت 17-8-2024..عيار 925 بالمصنعية بكام؟

أسعار الفضة ..شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 17 أغسطس 2024 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع بعض التفاوت الطفيف بين محلات الصاغة المختلفة, ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل منها حالة الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، وتأثر الأسعار المحلية بالعوامل العالمية بشكل كبير.

أسعار الفضة اليوم

يتساءل الكثيرون عن أسعار الفضة اليوم باعتباره ملاذ آمن لحفظ أموالهم والبديل الأول للذهب, لذا تستعرض جريدة "الموجز" أسعار الفضة اليوم الخميس 17-8-2024, وفقًا لمحلات الصاغة.

سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية

وتعتبر الفضة عيار 925 الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات الفضية في مصر، ويحتوي على نسبة 92.5% من الفضة النقية، والباقي عبارة عن معادن أخرى مثل النحاس لزيادة متانته.

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 42.17 جنيهًا, وتبلغ مصنعية الجرام في مصر نحو 25 جنيهًا وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

الفضة

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 45.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 43.68 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 42.17 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 41.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 39.89 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 36.47 جنيهًا.

أسعار الفضة

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 34.19 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.67 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة

توفر الأسواق العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, وتراوحت تكلفة تلميع الفضة ما بين 24 و28 جنيهًا، إلى جانب الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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