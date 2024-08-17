استقرار نسبي في سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 17-8-2024

سعر النحاس والمعادن..شهد سعر النحاس والمعادن العالمي استقرارًا نسبيًا اليوم، ليتراوح سعر حول المستويات التي سجلتها في الجلسة السابقة عند 4.1505 و4.1425, ويمكن تفسير هذا الاستقرار بعدة عوامل، منها التطورات الأخيرة في الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وتوقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.

أسعار النحاس والمعادن اليوم

تؤثر أسعار النحاس بشكل مباشر على العديد من الصناعات في مصر، مثل صناعة الأسلاك والكابلات وصناعة الأجهزة الكهربائية, وقد تؤدي الزيادة في أسعار النحاس إلى زيادة تكاليف الإنتاج لهذه الصناعات، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.

ونظرًا لما سبق, يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار النحاس والمعادن, وتستعرض جريدة “الموجز” أسعارالنحاس والمعادن اليوم السبت 17-8-2024, وفقًا لآخر تحديث.

أسعار النحاس

سعر النحاس اليوم في مصر

على الصعيد المحلي، سجلت أسعار النحاس في مصر استقرارًا نسبيًا خلال اليوم، لتحافظ على مستوياتها دون تغييرات جوهرية, ويعزى هذا الاستقرار إلى تأثر السوق المحلية بشكل كبير بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على النحاس.

بكام النحاس في مصر اليوم

استقرت أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم في مصر , وسجلت لأسعار كالتالي:

تباين سعر كيلو النحاس اليوم ما بين 280 إلى 297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس نحو 297,000 جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

ثبت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

النحاس

أسعار المعادن اليوم

سجلت أسعار المعادن اليوم استقرارًا نسبيًا, وجاءت كالتالي:

بلغ سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,368.00 دولارًا.

حقق سعر البلاتين اليوم نحو 962.80 دولارًا.

وصل سعر الذهب اليوم نحو 2,546.20 دولارًا.

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار النحاس

الطلب الصيني: تعتبر الصين أكبر مستهلك للنحاس في العالم، لذا فإن أي تغييرات في الطلب الصيني تؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية.

تعتبر الصين أكبر مستهلك للنحاس في العالم، لذا فإن أي تغييرات في الطلب الصيني تؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية. النمو الاقتصادي العالمي: يرتبط الطلب على النحاس ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، حيث يستخدم النحاس بشكل واسع في الصناعات المختلفة.

يرتبط الطلب على النحاس ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، حيث يستخدم النحاس بشكل واسع في الصناعات المختلفة. سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تؤثر قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية مثل النحاس.

تؤثر قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية مثل النحاس. العوامل الجيوسياسية: التوترات السياسية والحروب التجارية تؤدي إلى زيادة عدم اليقين في الأسواق، مما يؤثر على أسعار النحاس.

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