سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 17-8-2024

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2024 استقراراً ملحوظاً في البنوك المصرية، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم

أظهرت التحديثات الأخيرة عبر مواقع البنوك الرسمية استقرار العملة السعودية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة, وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2024, وفقًا لشاشات عرض العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، مواصلاً استقراره دون تغيير.

الريال

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ظل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، محافظاً على استقراره خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

ثبت سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 12.99 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، في تعاملات صباح اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.96 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، مع بقاء الأسعار ثابتة دون تغيير ملحوظ.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع، مع استقرار نسبي.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، محتفظاً بمستوياته الحالية.

الريال السعودي

تحرير سعر الصرف

تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023. استهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهدافه كمرتكز أساسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

عقب السماح بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، متجاوزًا سعر 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم آنذاك، وتجاوز في بعضها 50 جنيهًا.

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