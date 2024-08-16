أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024

أسعار السلع الغذائية الأساسية..استقرت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمع، 16 أغسطس 2024، في مختلف الأسواق المحلية، مع وجود تباين في الأسعار بناءً على كل منطقة سكنية.

أسعار السلع الغذائية اليوم

بحث العديد من الناس عبر محركات البحث عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية اليوم، لذا ترصد جريدة "الموجز" أحدث أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16-8-2024 وفقًا لآخر التحديثات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 51.2 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى نحو 25.34 جنيه.

حقق متوسط سعر كيلو السكر حوالي 27 جنيهًا في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ نحو 33.44 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة حوالي 30.68 جنيه.

وصل متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى نحو 19.24 جنيه.

أسعار السلع

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار صرف المستحقات التموينية لشهر أغسطس 2024 حتى نهاية شهر أغسطس، ووكشفت الوزارة عن الأسعار الخاصة بالسلع التموينية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط وزن 800 مللي نحو 30 جنيهًا.

وصل سعر الشاي الناعم وزن 40 جرامًا إلى 5 جنيهات.

سجل سعر المكرونة وزن 800 جرام نحو 15.5 جنيه.

بلغ سعر الصلصة وزن 300 جرام حوالي 8 جنيهات.

حقق سعر المكرونة وزن 400 جرام نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا حوالي 18 جنيهًا.

بلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جرام نحو 21 جنيهًا.

حقق سعر المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا نحو 16 جنيهًا.

سجل سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام حوالي 9 جنيهات.

بلغ سعر علبة مرقة دجاج نحو 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ حوالي 18 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

توقعات انخفاض الأسعار في مصر 2024

أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن أسعار السلع الغذائية قد شهدت استقرارًا دون ارتفاعات ملحوظة منذ حوالي شهرين,موضحًا أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب والاستهلاك بسبب فصل الصيف، نظرًا لعودة المصريين من الخارج وزيادة السياحة العربية, وتوقع المنوفي أن تشهد الأسعار انخفاضًا مع مطلع شهر سبتمبر القادم.

وأضاف أن الإجراءات الرقابية قد تُشدد بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية. كما أكد على ضرورة التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان حماية المستهلكين وعدم وجود أي خداع.

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