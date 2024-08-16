أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 16-8-2024 في الأسواق

ارتفعت أسعار السمك اليوم الجمعة 16-8-2024 في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد انخفاض أسعارها أمس الخميس

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.



وشهدت أنواع الأسماك المختلفة ارتفاع في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الأربعاء 75 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم الجمعة للمستهلك

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الأسماك.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة

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-تراوح سعر السمك البلطي الكبير، اليوم، ليتراوح ما بين 60 و90 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الجمعة

-وصل سعر السمك الفيليه المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 420 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 85 و145 جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 50 إلى 185 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100 إلى 260 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 260 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

أسعار الجمبري اليوم الجمعة

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

الجدير بالذكر أن تناول الاسماك يساعد على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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