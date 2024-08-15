أرخص أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الخميس 15-8-2024

ارتفعت أسعار السمك اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد انخفاض أسعارها أمس الأربعاء.

أسعار السمك اليوم الخميس للمستهلك

وشهدت أنواع الأسماك المختلفة ارتفاع في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جنيهاا بعدما سجل أمس الإثنين 80 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير، اليوم، ليتراوح ما بين 60 و85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الخميس

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 60 و75 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 50 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الخميس

-وصل سعر السمك الفيليه المجمد، إلى ما بين 70 و270جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 85 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 50 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100 إلى 270 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 30 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 30 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 70 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الخميس

أسعار الجمبري اليوم الخميس

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

فوائد الاسماك لصحة الإنسان

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

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