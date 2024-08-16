شوف وصلت كام.. ننشر أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024

أسعار السلع الغذائية اليوم .. شهدت أسعار المنتجات الغذائية اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، بالأسواق استقرارًا ملحوظًا لبعض السلع بفضل الجهود الحكومية المكثفة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي عبر آليات فعالة للرقابة والإشراف.

وقد أسفر هذا الاستقرار عن توافر كبير للمنتجات بأسعار مدعمة وبتنوع وجودة عالية، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسر.

يقدم موقع "الموجز" اليوم نشرة شاملة بأسعار الخضروات، الفواكه، الأسماك، اللحوم، الدواجن، والبيض، بناءً على المعلومات الواردة من الموقع الرسمي لأسعار السوق المحلي، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك تفاوت طفيف في الأسعار حسب المناطق المختلفة.

أسعار اللحوم:

- اللحم البلدي: 320-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة الضاني: 380-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة البتلو: 350-400 جنيهًا/كجم

- اللحم الجملي: 270-300 جنيهًا/كجم

- اللحمة المفروم البلدي: 300-370 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية:

- اللحوم البلدي الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحم البقري: 280 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا/كجم

- اللحم المفروم: 230 جنيهًا/كجم

- السجق: 225 جنيهًا/كجم

- الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن والبيض :

سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية يتراوح بين:

- كيلو الفراخ البيضاء: 65 - 66 جنيهًا/كجم

- كيلو الفراخ الساسو: 90 - 91 جنيهًا/كجم.

- كيلو الفراخ البلدي: 120 - 121 جنيهًا/كجم.

- كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء: 63 جنيهًا/كجم، ويصل للمستهلك مذبوحة بمتوسط سعر 106 جنيهًا/كجم.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليومية:

- كتكوت أبيض شركات: 25 - 32 جنيهًا.

- كتكوت أبيض قطعان: 23 - 23.25 جنيهًا.

- كتكوت ساسو: 18 - 19 جنيهًا.

أسعار البانية والكبد والقوانص في الأسواق:

- كيلو البانية: 185 - 190 جنيهًا/كجم.

- كيلو الكبد والقوانص: 100 - 110 جنيهًا/كجم، مع تفاوت طفيف حسب المنطقة.

أسعار اللحم الرومي:

- كيلو لحم رومي أبيض: 95 - 96 جنيهًا/كجم.

- كيلو لحم رومي أسمر: 115 - 116 جنيهًا/كجم.

أسعار كرتونة البيض في المزرعة، مع إضافة 10 جنيهات للبيع في المحلات:

- كرتونة البيض الأبيض: 147 - 149 جنيهًا.

- كرتونة البيض الأحمر: 149 - 152 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: 148 - 150 جنيهًا.

لا يفوتك أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. بعد آخر تحديث

لا يفوتك أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم الجمعة

أسعار الأسماك :

- البلطي: 63-67 جنيهًا/كجم

- أسواني: 30-70 جنيهًا/كجم

- فيليه البلطي: 50-250 جنيهًا/كجم

- قشر بياض: 150-250 جنيهًا/كجم

- بياض أملس بلدي: 100-140 جنيهًا/كجم

- بياض أملس خليجي: 40-90 جنيهًا/كجم

- قراميط: 30-75 جنيهًا/كجم

- ثعابين: 50-350 جنيهًا/كجم

- مكرونة سويسي: 85-146 جنيهًا/كجم

- سبيط: 210-410 جنيهًا/كجم

- موسى: 210-410 جنيهًا/كجم

- كابوريا: 40-170 جنيهًا/كجم

- مرجان: 85-185 جنيهًا/كجم

- بربون: 100-220 جنيهًا/كجم

- دنيس: 100-275 جنيهًا/كجم

- جمبري: 120-550 جنيهًا/كجم

- بوري: 85-150 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات :

- الطماطم: 22 -25 جنيهًا/كجم

- البطاطس: 25 جنيهًا/كجم

- الخيار: 14 جنيهًا/كجم

- الملوخية: 15 جنيهًا/كجم

- الليمون: 25 جنيهًا/كجم

- اللفت: 10 جنيهًا/كجم

- الكوسة: 35 جنيهًا/كجم

- البصل: 13 جنيهًا/كجم

- الكرنب: 35 جنيه للواحدة

أسعار الفواكه :

- التين: 25 جنيهًا/كجم

- المانجو: 20-35 جنيهًا/كجم

- البرقوق: 30-40 جنيهًا/كجم

- العنب: 35-40 جنيهًا/كجم

- البطيخ: 50-100 جنيهًا

- الخوخ: 25-35 جنيهًا/كجم

- الجوافة: 30 جنيهًا/كجم

- التفاح: 35-45 جنيهًا/كجم

- الموز: 25 جنيهًا/كجم

- البرتقال: 15 جنيهًا/كجم

- اليوسفي: 17 جنيهًا/كجم

- الفراولة: 30 جنيهًا/كجم

- البلح: 25 جنيهًا/كجم

- عجوة: 50-60 جنيهًا/كجم

- الكانتلوب: 25 جنيهًا/كجم

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