أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024

استقرت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الأحد 18-8-2024, وقد تختلف الأسعار قليلًا من منطقة لآخرى حسب تكاليف النقل.

أسعار السلع الغذائية 2024

يتساءل الكثيرون عن أسعار السلع الغذائية اليوم, لذا ترصد جريدة "الموجز" أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 18-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق، وجاءت الأسعار كما يلي:

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.17 جنيه.

تميز سعر كيلو الفول المعبأ بكونه حوالي 60.73 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.9 جنيه.

ارتفعت أسعار عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) سعة 1 لتر إلى 90.33 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السكر 27 جنيهاً للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 32.19 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأ سعة 400 جرام 19.64 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 66.89 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.74 جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

تضمنت أسعار السلع التموينية اليوم 2024 ما يلي:

سجل سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط سعة 800 مللي 30 جنيهًا.

سجل سعر مكرونة سعة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

ارتفع سعر جبنة تتراباك سعة 250 جرامًا إلى 7.50 جنيه.

بلغ سعر جبنة تتراباك سعة 500 جرام 14 جنيهًا.

سجل سعر مسحوق أتوماتيك سعة 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

بلغ سعر مسحوق عادي يدوي سعة 800 جرام 16 جنيهًا.

سجل سعر مكرونة سعة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

ارتفع سعر عدس مجروش سعة 500 جرام إلى 21 جنيهًا.

بلغ سعر فول معبأ سعة 500 جرام 9 جنيهات.

سجل سعر مربى أنواع سعة 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

بلغ سعر صابون غسيل سعة 125 جرامًا 3 جنيهات.

سجل سعر صابون تواليت سعة 125 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

ارتفع سعر مسلى صناعي سعة 800 جرام إلى 36 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سجل سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

بلغ سعر بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

سجل سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

بلغ سعر شاي ناعم سعة 40 جرامًا 5 جنيهات.

سجل سعر صلصة سعة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

ارتفع سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا إلى 18 جنيهًا.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

شملت السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:

الخضراوات: مثل الطماطم، البطاطس، البصل، والجزر.

الفواكه: مثل الموز، التفاح، البرتقال، والعنب.

اللحوم: بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن.

السمك: الذي يعد مصدرًا هامًا للبروتين.

البيض: كمصدر أساسي للبروتينات.

تلعب هذه السلع الغذائية دورًا حيويًا في توفير العناصر الغذائية الأساسية وتلبية احتياجات الأفراد اليومية.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

سادت الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية على أسعار السلع الغذائية في مصر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط حتى نهاية العام 2024 بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. مع ذلك، قد تساهم الإجراءات الحكومية في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

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