سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-8-2024

سعر الدينار الكويتي اليوم..استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 أغسطس 2024, في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي, وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي طرأت عليه خلال الأيام الماضية, يعد الدينار الكويتي من أغلى العملات على مستوى العالم, ليسجل سعر الدينار 164.24 جنيهًا للشراء و162.58 جنيهًا للبيع مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم, وتستعرض جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-8-2024.

سعر صرف دينار كويتي في اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم كما يلي:

البنك المركزي : شراء 160.188 جنيه، بيع 159.618 جنيه.

: شراء 160.188 جنيه، بيع 159.618 جنيه. البنك الأهلي المصري : شراء 160.056 جنيه، بيع 159.146 جنيه.

: شراء 160.056 جنيه، بيع 159.146 جنيه. بنك مصر : شراء 160.056 جنيه، بيع 158.913 جنيه.

: شراء 160.056 جنيه، بيع 158.913 جنيه. بنك القاهرة: شراء 160.056 جنيه، بيع 159.146 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

مصرف أبوظبي الإسلامي : شراء 160.776 جنيه، بيع 155.778 جنيه.

: شراء 160.776 جنيه، بيع 155.778 جنيه. البنك التجاري الدولي : شراء 159.957 جنيه، بيع 154.078 جنيه.

: شراء 159.957 جنيه، بيع 154.078 جنيه. بنك الإسكندرية : شراء 160.056 جنيه، بيع 153.878 جنيه.

: شراء 160.056 جنيه، بيع 153.878 جنيه. البنك الأهلي القطري : شراء 160.089 جنيه، بيع 151.955 جنيه.

: شراء 160.089 جنيه، بيع 151.955 جنيه. بنك أجريكول : شراء 162.912 جنيه، بيع 151.269 جنيه.

: شراء 162.912 جنيه، بيع 151.269 جنيه. بنك الكويت الوطني : شراء 160.374 جنيه، بيع 150.801 جنيه.

: شراء 160.374 جنيه، بيع 150.801 جنيه. البنك المصري الخليجي : شراء 160.334 جنيه، بيع 151.435 جنيه.

: شراء 160.334 جنيه، بيع 151.435 جنيه. المصرف المتحد : شراء 160.056 جنيه، بيع 148.03 جنيه.

: شراء 160.056 جنيه، بيع 148.03 جنيه. المصرف العربي الدولي : شراء 160.056 جنيه، بيع 159.578 جنيه.

: شراء 160.056 جنيه، بيع 159.578 جنيه. بنك الشركة المصرفية - بنك سايب: شراء 160.06 جنيه، بيع 159.55 جنيه.

الدينار الكويتي

بنك الاستثمار العربي : شراء 162.14 جنيه، بيع 152.281 جنيه.

: شراء 162.14 جنيه، بيع 152.281 جنيه. البنك الأهلي الكويتي : شراء 159.908 جنيه، بيع 154.609 جنيه.

: شراء 159.908 جنيه، بيع 154.609 جنيه. البنك الأهلي اليوناني : شراء 160.188 جنيه، بيع 159.618 جنيه.

: شراء 160.188 جنيه، بيع 159.618 جنيه. بنك التنمية الصناعية: شراء 160.188 جنيه، بيع 159.618 جنيه.

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