قروض أصحاب المعاشات 2024 في عدة بنوك تصل إلى مليون جنيه

في إطار جهود دعم أصحاب المعاشات وتوفير الفرص لهم بعد بلوغهم سن التقاعد، تقدم ثلاثة بنوك رائدة في مصر حزمة من القروض تحت مسمى قروض أصحاب المعاشات 2024، تصل قيمتها إلى مليون جنيه، مع إجراءات مبسطة تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشاريع خاصة بهم. هذه البنوك تشمل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وتستهدف القروض كل من أصحاب المعاشات في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي هذا السياق، يقدم "الموجز" نظرة شاملة على تفاصيل هذه القروض وكيفية الاستفادة منها.

وتتطلب هذه القروض من المتقدمين تقديم بعض الوثائق الضرورية التي تشمل شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية توضح إجمالي قيمة المعاش، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث مثل فاتورة مياه، كهرباء، أو غاز. كما يحتفظ كل بنك بالحق في طلب أي مستندات إضافية يعتبرها ضرورية لإتمام إجراءات القرض.

قروض أصحاب المعاشات 2024

بنك مصر

يقدم بنك مصر لأصحاب المعاشات قرضًا تصل قيمته إلى مليون جنيه كحد أقصى، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات. يبدأ سعر الفائدة من 29.5% سنويًا ويزيد حسب عمر العميل ومدة القرض، بينما تبلغ الرسوم الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض، تُخصم مرة واحدة عند الصرف. هذا القرض متاح للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و65 عامًا، بشرط أن يكون لديهم دخل شهري لا يقل عن ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

أما البنك الأهلي المصري، فيقدم أيضًا قروضًا تصل إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. تبدأ الفائدة من 29.5% سنويًا، وتزداد بحسب عمر العميل ومدة القرض. تتراوح الرسوم الإدارية بين 2% و3% وتُخصم مرة واحدة. ويُشترط ألا يزيد عمر المتقاعد المتقدم للقرض عن 65 عامًا، وأن يكون دخله الشهري ألف جنيه على الأقل.

بنك التعمير والإسكان:

من جانبه، يتيح بنك التعمير والإسكان قروضًا لأصحاب المعاشات تصل إلى مليون جنيه أيضًا، مع فترة سداد تصل إلى 12 عامًا، مما يمنح العملاء مزيدًا من المرونة في التسديد. يبدأ سعر الفائدة من 29.5% سنويًا، ويرتفع حسب عمر العميل ومدة القرض. يُشترط في المتقدمين أن لا يزيد سنهم عن 70 عامًا، مع دخل شهري لا يقل عن ألف جنيه.

تعتبر هذه قروض أصحاب المعاشات 2024، فرصة حقيقية لأصحاب المعاشات لتأمين مصدر دخل إضافي أو إقامة مشاريع تساعدهم على الاستمرار في حياة كريمة بعد التقاعد. ويأتي هذا الدعم في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مختلف مراحل حياتهم.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024