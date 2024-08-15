الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف معاشات سبتمبر 2024.. تستعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر سبتمبر 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة لأكثر من 11 مليون مستفيد.

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف معاشات سبتمبر 2024

ويتزايد اهتمام أصحاب المعاشات حول موعد الصرف وحقيقة وجود زيادة جديدة تصل إلى 15%، مما جعل الموضوع يتصدر محركات البحث نظراً لأهميته الكبيرة لشريحة واسعة من المواطنين.

معاشات شهر سبتمبر 2024

أماكن صرف المعاشات شهر سبتمبر 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير عدة طرق لتسهيل صرف المعاشات شهر سبتمبر على المواطنين، والتي تشمل:

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

حقيقة زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2024 بنسبة 15%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي زيادات جديدة للمعاشات. وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي زيادة، سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للوزارة. آخر زيادة تم تطبيقها كانت في مارس الماضي بنسبة 15%، بناءً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، يتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة لا تتجاوز 15% في الأول من يوليو من كل عام، لذا من المتوقع أن تكون الزيادة القادمة في 1 يوليو 2025.

رابط الاستعلام عن صرف المعاشات 2024:

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وقيمة الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات، عبر الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2. إدخال اسم صاحب المعاش.

3. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4. انتظار بضع ثوانٍ لظهور قيمة المعاش، وفي حالة وجود زيادة، يمكن معرفة قيمة الزيادة.

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15%

فيما يلي قيمة معاش شهر أغسطس 2024 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 15%:

- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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