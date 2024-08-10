هنا رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.. ننشر الخطوات ورابط الاستعلام

يبحث العديد من المواطنين عن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وذلك لمعرفة قيمة المعاش الشهري الذي تصرفه اولى لمستحقيه.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وذلك في إطار التحول الرقمي، وميكنة الهيئات والخدمات الحكومية، ورؤية مصر 2030.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وينشر الموجز خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم كالتالي:



-الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، من خلال الضغط هنــا

- كتابة الاسم ورقم المرور الخاص بالمستعلم.

- اختيار أيقونة صاحب معاش.

يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- اضغط على استعلام عن البيانات الأساسية.

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام.

- سيظهر للمستعلم البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بصاحبه.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

ما هي شروط الحصول على المعاش

-يجب أن يكون سن صاحب المعاش يصل إلى سن الشيخوخة.

- يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 120 شهر ولا تزيد عن 150 شهر.

- صرف المعاش يكون في حالات العجز الكامل، والوفاة، والعجز المستديم.



ومن جانبه قال أحمد عزت مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تغطية التأمين الاجتماعي لمخاطر العجز والشيخوخة والوفاة مع إمكانية شراء المدد وضمها وتوفير معاش إضافي وفقا لقانون 148 لسنة 2019.

وأوضح أنه تم تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الخدمات التأمينية في ظل توافر قاعدة بيانات موحدة للمصريين بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بعد ضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية.

وأشار إلى أنه تم توفير خدمات التأمين الصحي للمصريين بالخارج في الدول المضيفة التي تتوافر بها اتفاقيات معاملة بالمثل مع مصر وعلى رأسها السودان وتونس والمغرب وهولندا واليونان.

ما هو موعد صرف المعاشات القادم

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بداية كل شهر، مما يعني أن المواطنين يمكنهم صرف المعاشات في الأيام الأولى عن كل شهر، كذلك معاشات شهر سبتمبر تصرف بداية من يوم 1 سبتمبر الموافق الأحد.

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من موقع هيئة التأمينات.. خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة