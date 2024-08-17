شهد سعر الدينار الكويتى في مصر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، استقراراً محدوداً في البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث سجل في مطلع التعاملات داخل البنك الأهلى المصرى 159.61 جنيه للشراء بينما سجل 160.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 159.61 جنيها للشراء، بينما استقر على نحو 160.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 159.14 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 158.91 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 158.90 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 154.07 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 159.95 جنيه للبيع.

لا يفوتك بداية التعاملات.. سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية على نحو 153.87 جنيه للشراء، بينما استقر على نحو 160.05 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبا الموافق 17 أغسطس 2024 نحو 153.87 للشراء، بينما وصل إلى نحو 160.05 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024 نحو 13.01 للشراء، بينما سجل نحو 13.05 للبيع.

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