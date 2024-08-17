آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 17-8-2024

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17 أغسطس 2024 استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلي، وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يتساءل الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-8-2024 في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند متوسط 159.71 جنيه للشراء و160.09 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 159.146 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع في فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في مصر.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 158.91 جنيه للشراء و160.056 جنيه للبيع في فروع بنك مصر، الذي يُعد ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التعاملات الصباحية إلى 159.146 جنيه للشراء و160.056 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت إلى 154.078 جنيه للشراء و159.956 جنيه للبيع داخل فروع البنك التجاري الدولي- مصر، الذي يُعتبر أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي



سجل الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي نحو 152.05 جنيه للشراء، و160.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني



سجل في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 160.25 جنيه للشراء، و160.74 للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي نحو 3.28 دولار، وفقاً لأحدث تحديثات أسعار الصرف العالمية وسلات العملات.

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