تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-8-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء..شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدوجن اليوم الأحد 18-8-2024 حالة من التراجع بلغ نحو جنيه ونصف جنيه للكيلو، ليسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم نحو 65 جنيهًا للكيلو وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن بورصة الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم

يتساءل المواطنين عن أسعار الفراخ اليوم باعتبارها أكثر بروتين حيواني متداول, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفراخ اليوم اليوم الأحد 18-8-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-8-2024 نحو 65 جنيهًا للكيلو تسلم أرض المزرعة, وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و85 جنيهًا حسب المنطقة وتكاليف النقل.

أسعار الفراخ اليوم



الفراخ البيضاء

سجل سعر الفراخ الساسو اليوم نحو 85 جنيهًا, وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و115 جنيهًا.

حقق سعر الفراخ البلدي اليوم نحو 119 جنيهًا, وتصل للمستهلك بسعر بسعر يتراوح بين 125 و 140 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض(قطعان) اليوم نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم نحو 19 جنيهًا.

حقق سعر الكتكوت الساسو اليوم نحو 18 جنيهًا.

قدر سعر الكتكوت البلدي اليوم نحو 9 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت الهجين اليوم إلى 16.5 جنيهًا.

حقق سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت روزي بيور اليوم نحو 18 جنيهًا.

أسعار الدواجن

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 60 و61 جنيهًا للكيلو.

بلغ سهر البط البلدي اليوم بين 100 و101 جنيهًا.

حقق سعر البط المسكوفي اليوم بين 95 و96 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر البط المولار اليوم بين 75 و76 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض في البورصة اليوم، كالتالي:

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 160 جنيها.

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 160 جنيها.

حقق سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 162 جنيها.

شعبة الدواجن: انخفاض في أسعار الدواجن

صرّح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، بأن الأسواق شهدت حالة من الانخفاض في الأسعار بنسبة وصلت إلى 37% خلال الفترة الأخيرة, سجّل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيهًا اليوم، مقارنة بـ100 جنيه خلال الفترة السابقة

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أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 17-8-2024