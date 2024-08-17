نشرة أسعار مواد البناء اليوم السبت 17 أغسطس 2024..طن الحديد بكام؟

أسعار مواد البناء..شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 17 أغسطس 2024، استقراراً ملحوظاً في السوق المصرية, وسجل طن حديد عز نحو 41,953 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2,386 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم

استقرت أسعار مواد البناء، التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين خاصة التجار والمقاولين والعاملين في مجال البناء, وترصد جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم السبت 17-8-2024.

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم استقراراً في السوق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

استقر سعر طن حديد عز عند 41,500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي حوالي 41,200 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38,800 جنيه.

أسعار مواد البناء

حقق سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39,000 جنيه.

كما استقر سعر طن حديد العشري عند 38,800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 41,100 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 41,000 جنيه.

بينما بلغ سعر طن حديد عطية 39,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 17-8-2024 حالة من الاستقرار، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر طن أسمنت النصر حوالي 2,200 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 2,140 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2,220 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1,450 و1,590 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2,250 و2,430 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض بين 3,920 و4,030 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر الزلط اليوم

تفاوتت أسعار الزلط حسب النوع والموقع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر متر الزلط العادي حوالي 190 جنيهًا مصريًا.

بينما وصل سعر متر الزلط الفينو إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر الزلط المخصوص حول 200 جنيه.

قدر سعر الزلط السن مقاس 22 بنحو 210 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم

تباينت أسعار الرمل في مصر بين 160 و480 جنيهًا مصريًا للمتر، بناءً على نوع الرمل, جاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الرمل الناعم حوالي 430 جنيهًا لكل متر مكعب.

بلغ سعر الرمل الخشن حوالي 480 جنيهًا لكل متر مكعب.

تراوحت أسعار رمل البناء العادي بين 160 و225 جنيهًا لكل متر.

اقرأ أيضًا: "احسب تكليفتك"..نشرة أسعار مواد البناء اليوم لشهر أغسطس 2024

استقرار نسبي في سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 17-8-2024