الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد بارتفاع الأونصة لـ2500 دولار .. شهد سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث سجل مستوى تاريخيًا جديدًا.

واصل الذهب صعوده بنسبة 1.4% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2500 دولار للأونصة، بعد أن افتتح الجلسة عند 2456 دولارًا. حاليًا، يتداول الذهب عند 2488 دولارًا للأونصة، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد بارتفاع الأونصة إلى 2500 دولار وسط توقعات بخفض الفائدة

ارتفاع الأونصة إلى 2500 دولار يأتي في ظل استمرار التوقعات بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر القادم، إضافة إلى الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

ويشير التحليل إلى أن الذهب قد يشهد زيادة بنسبة 2.3% هذا الأسبوع، بدعم من توقعات الأسواق المالية بأن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تضع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 75% لتخفيض الفائدة بربع نقطة مئوية، في حين أن هناك احتمالًا بنسبة 25% لتخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن كانت التوقعات متساوية تقريبًا بين الخيارين.

بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في التضخم، مما قلل من توقعات خفض الفائدة. إلى جانب ذلك، تحسنت بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، مما خفف من مخاوف الركود الاقتصادي.

على الرغم من التحسن في البيانات الأمريكية وتراجع توقعات خفض الفائدة، استطاع الذهب الحفاظ على مكاسبه بفضل توقعات بأن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة في النهاية، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الثمين.

تراجع الدولار الأمريكي

من ناحية أخرى، دعم الذهب تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% وفقًا لمؤشر الدولار، ليتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4%، وهو تراجع للأسبوع الرابع على التوالي. كذلك، زادت المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع ترقب ردود فعل محتملة من إيران على الكيان الصهيوني، مما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كتحوط قبل عطلة نهاية الأسبوع، استعدادًا لأي تطورات محتملة في المنطقة.

يبقى الذهب ملاذًا آمنًا في الأسواق المالية، حيث يواصل الطلب القوي عليه، مما يمنعه من التراجع الحاد كما حدث مع بعض الأصول الأخرى خلال فترات البيع المكثف في الأسواق.

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