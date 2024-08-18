توقعات أسعار الذهب غدا والأيام القادمة في مصر.. عيار 21 يتجاوز 3500 جنيه

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات أسعار الذهب غدا والأيام القادمة في مصر، مشيرا إلى أنها سترتفع، وذلك في ظل التحركات الأخيرة لأونصة الذهب على المستوى العالمي. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

توقعات أسعار الذهب غدا والأيام القادمة في مصر

وأوضح ميلاد في تصريحات تلفزيونية أنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليتجاوز حاجز 3500 جنيه في الأسواق المحلية، بدون إضافة مصنعية، إذا استمرت أسعار الأونصة العالمية في التداول فوق مستوى 2500 دولار.

اسعار الذهب عالميا

وأفاد ميلاد بأن السوق المحلي لم يتأثر بشكل حاد بالزيادة العالمية في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3485 جنيه، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة شهدها الدولار خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن شعبة الذهب تتابع عن كثب حالة الصعود المستمر في أسعار الذهب العالمية، والتي سجلت خلال الأمس رقمًا قياسيًا جديدًا، بوصول سعر الأونصة إلى أعلى مستوى تاريخي لها، حيث لامست 2500 دولار لأول مرة. يأتي هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا في ظل توقعات الأسواق المالية بتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى استمرار حالة التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط، عبر استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وكذلك المناوشات الاسرائيلية اللبنانية، والتي تزامنت مع انخفاض قيمة الدولار بنسبة 0.4% خلال هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس شعبةالذهب والموهرات أن هذه التطورات دفعت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء إلى التوجه لشراء الذهب كملاذ آمن، بالإضافة كونه أداء هامة التحوط ضد التضخم، في ظل القلق المتزايد من احتمالية تفاقم الأوضاع السياسية، خاصة إذا قامت إيران برد فعل انتقامي ضد إسرائيل، أو حدثت تقلبات إضافية في سعر صرف الدولار على المستوى العالمي.

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