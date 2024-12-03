أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3-12-2024
تشهد أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، في مصر حالة من التذبذب المستمر، مما يجعل متابعة تطوراتها ضرورة ملحة للكثيرين، لا سيما أنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء.
وفي ظل هذه التقلبات، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أحدث أسعار الحديد في مصر والتغيرات التي تطرأ عليها.
حيث يحرص الموجز، على تقديم نشرة أسعار مواد البناء للمتابعين، وأحدث أسعار حديد التسليح والأسمنت في السوق المصري، مع تحليل للعوامل المؤثرة على حركة هذه الأسعار.
أسعار الحديد اليوم
وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:
سعر الحديد اليوم الثلاثاء
- حديد عز: 39 ألف جنيه.
- حديد المصريين: 38 ألف جنيه.
- حديد بشاي: 38 ألف جنيه.
- حديد مصر ستيل: 37 ألف جنيه.
- حديد العشري: 36 ألف جنيه.
- حديد بيانكو: 36 ألف جنيه.
- حديد السويس: 36,500 جنيه.
- حديد الكومي: 36,500 جنيه.
- حديد عطيه: 37 ألف جنيه.
سعر الأسمنت اليوم 3 ديسمبر
- الأسمنت "بورتلاندى عادي": 2,847 جنيهًا.
- الأسمنت الأبيض: 4,075 جنيهًا.
- سعر طن الجبس: 1,447 جنيهًا.
- أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.
- أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.
- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.
سعر الطوب الاحمر اليوم
وتأتي أسعار الطوب الأحمر بمختلف الأنواع كالتي:
- أحمر بمقاس 24×11×6 سم: 1,000 جنيه
- أحمر بمقاس 24×11×12 سم: 1,600 جنيه
- أحمر بمقاس 25×12×13 سم: 2,300 جنيه
- وردي بمقاس 25×12×6 سم: 3,135 جنيه
- خفيف بمقاس 60×20×20 سم: 1,880 جنيه
- أسمنتي مفرغ بمقاس 40×20×20 سم: 9,000 جنيه
- أسمنتي مفرغ بمقاس 40×20×12 سم: 6,200 جنيه
- أسمنتي مصمت بمقاس 25×12×6 سم: 1,500 جنيه
أسعار الرمل اليوم
- رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
- خشن متر مكعب 100 جنيه
- زلط عادة متر مكعب 215 جنيه
- فينو متر مكعب 310 جنيه
- مخصوص متر مكعب 280 جنيه
- سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه.
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