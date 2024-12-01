أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

أسعار مواد البناء اليوم.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بعض التغييرات الملحوظة، تزامنًا مع استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق مواد البناء, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم

رصدت جريدة “الموجز” آخر تحديث لـ أسعار مواد البناء بما في ذلك أسعار الحديد والأسمنت والرمل والزلط والطوب، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

ارتفع سعر طن الحديد اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 38,181 جنيهًا، بزيادة 1,195 جنيهًا عن الأمس.

سعر طن حديد عز: 40,096 جنيهًا، بزيادة 806 جنيهات عن يوم السبت.

سعر طن حديد السويس: 39,000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 41,000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 41,000 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 37,500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

تراجع سعر الأسمنت اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن أسمنت الرمادي: 2,874 جنيهًا، بتراجع 187 جنيهًا عن الأمس.

سعر طن أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس: 2,000 جنيه.

سعر الرمل والظلط اليوم

جاء سعر الرمل والظلط اليوم كالتالي:

سعر متر السن: 250 جنيهًا.

سعر متر الظلط: 270 جنيهًا.

سعر متر الرمل: 125 جنيهًا.

سعر الطوب اليوم

جاء سعر الطوب اليوم كالتالي:

سعر ألف طوبة أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم: 1,600 جنيه.

سعر ألف طوبة أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×12 سم: 1,800 جنيه.

سعر ألف طوبة أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13 سم: 2,300 جنيه.

سعر ألف طوبة الطوب الأبيض الجيري: 2,000 جنيه.

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