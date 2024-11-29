نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29-11-2024 في مصر
نشرة أسعار مواد البناء.. شهد سوق مواد البناء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ خاصة في أسعار الحديد والأسمنت والرمل والزلط والطوب، حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار مواد البناء اليوم
تنشر جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الحديد اليوم
- سعر طن حديد عز: 39,745 جنيهًا
- سعر طن حديد الاستثماري: 38,354 جنيهًا
- سعر طن حديد بشاي: 41,000 جنيه
- سعر طن حديد الجيوشي: 39,000 جنيه
- سعر طن حديد السويس: 39,000 جنيه
- سعر طن حديد المراكبي: 41,000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر طن أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا
- سعر طن أسمنت الرمادي: 2,956 جنيهًا
- سعر طن أسمنت السويس: 2,000 جنيه
- سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه
- سعر طن أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا
- سعر طن أسمنت المصري: 2,280 جنيه
- سعر طن أسمنت الممتاز: 2,360 جنيه
- سعر طن أسمنت التعمير: 2,330 جنيه
- سعر طن أسمنت المعلم: 2,390 جنيه
- سعر طن أسمنت السهم: 2,340 جنيه
أسعار الرمل والزلط اليوم
- سعر متر الرمل: بين 220 و300 جنيه
- سعر متر الزلط الفينو: بين 285 و300 جنيه
أسعار الطوب الأحمر اليوم
- سعر الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم) ألف طوبة: 1,500 جنيه
- سعر الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم) ألف طوبة: 6,200 جنيه
- سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب (25×12×6.5 سم) ألف طوبة: حوالي 1,000 جنيه
- سعر الطوب الأحمر الرملي وردي (25×12×6 سم) ألف طوبة: 3,135 جنيه
- سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف (60×20×20 سم م3) ألف طوبة: 1,880 جنيه
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