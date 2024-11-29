نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29-11-2024 في مصر

نشرة أسعار مواد البناء.. شهد سوق مواد البناء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ خاصة في أسعار الحديد والأسمنت والرمل والزلط والطوب، حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز: 39,745 جنيهًا

سعر طن حديد الاستثماري: 38,354 جنيهًا

سعر طن حديد بشاي: 41,000 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي: 39,000 جنيه

سعر طن حديد السويس: 39,000 جنيه

سعر طن حديد المراكبي: 41,000 جنيه

أسعار مواد البناء

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا

سعر طن أسمنت الرمادي: 2,956 جنيهًا

سعر طن أسمنت السويس: 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا

سعر طن أسمنت المصري: 2,280 جنيه

سعر طن أسمنت الممتاز: 2,360 جنيه

سعر طن أسمنت التعمير: 2,330 جنيه

سعر طن أسمنت المعلم: 2,390 جنيه

سعر طن أسمنت السهم: 2,340 جنيه

أسعار مواد البناء

أسعار الرمل والزلط اليوم

سعر متر الرمل: بين 220 و300 جنيه

سعر متر الزلط الفينو: بين 285 و300 جنيه

أسعار الطوب الأحمر اليوم

سعر الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم) ألف طوبة: 1,500 جنيه

سعر الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم) ألف طوبة: 6,200 جنيه

سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب (25×12×6.5 سم) ألف طوبة: حوالي 1,000 جنيه

سعر الطوب الأحمر الرملي وردي (25×12×6 سم) ألف طوبة: 3,135 جنيه

سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف (60×20×20 سم م3) ألف طوبة: 1,880 جنيه

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