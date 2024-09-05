أحدث أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-9-2024

يهتم قطاع كبير من الناس بمعرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-9-2024.

سعر طن الحديد اليوم الخميس

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من التباين في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 5-9 2024 بالسوق 41.897 جنيه، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

سعر طن حديد عز سجل نحو 41.897 جنيه.

سعر طن حديد بشاي سجل نحو 41 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس سجل نحو 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجيوشى سجل نحو 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس سجل نحو 38.500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري سجل نحو 37.500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 38.500 جنيه.

سعر طن حديد الاستثماري سجل نحو 40.194 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 1950 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 2596 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1960 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 3000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2750 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت طرة وحلوان نحو 1990 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 2000 جنيه.

سعر الزلط اليوم الخميس في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الخميس

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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