نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30-8-2024

يهتم عدد كبير من المواطنين خاصة التجار بمعرفة أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وغيرها اليوم الجمعة 30-8-2024 في الاسواق، حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة، 30-8-2024

وشهدت أسعار البناء اليوم الجمعة استقرارًا في الأسواق، حيث ارتفع سعر حديد عز اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 بالسوق المحلية بنحو 386 جنيهًا للطن، بينما صعد الحديد الاستثماري بقيمة 706 جنيهات، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

ويعرض لكم الموجز سعر طن الحديد اليوم في الأسواق كالتالي:

يتراوح سعر الحديد للمستهلك بين 38000 و41000 جنيه.

-سجل سعر حديد عز: بلغ 42277 جنيهًا للطن، بزيادة 684 جنيهًا.

-سجل سعر الحديد الاستثماري: وصل 40681 جنيهًا للطن، بزيادة 597 جنيهًا.

-سجل سعر الحديد الاستثماري: 40.672 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

-سجل سعر حديد عز: 42.212 جنيه للطن.

-سجل سعر حديد مصر ستيل: 38.000 جنيه للطن.

-سجل سعر حديد السويس: 38.000 جنيه للطن.

-سجل سعر حديد بشاي: 38.500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد أرض المصنع 36- 39 ألف جنيه.



سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة

ويريد عدد كبير من الأشخاص معرفة سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة في مصر، حيث ارتفع بنسبة طفيفة وجاءت أسعاره كالتالي:



-سجل أسمنت المخصوص سعر 2,400 جنيه.

-سجل أسمنت السويس سعر 2,430 جنيه.

-سجل أسمنت السويدي سعر 2,650 جنيه.

-سجل أسمنت العسكري سعر 2,280 جنيه.

سجل أسمنت النصر سعر 2,340 جنيه.

-سجل أسمنت سيناء سعر 2,320 جنيه.

أسعار مواد البناء

-سجل أسمنت حلوان سعر 2,430 جنيه.

-سجل أسمنت المنيا سعر 2,290 جنيه.

-سجل أسمنت المهندس سعر 2,400 جنيه.

-سجل أسمنت تايتان سعر 2,270 جنيه.

-سجل أسمنت المصري سعر 2,280 جنيه.

-سجل أسمنت الممتاز سعر 2,360 جنيه.

-سجل أسمنت التعمير سعر 2,330 جنيه.

-سجل أسمنت المعلم سعر 2,390 جنيه.

-سجل اسمنت السهم سعر 2,340 جنيه.

-سجل أسمنت الفهد سعر 2,310 جنيه

-سجل أسمنت وادي النيل سعر 2,320 جنيه.

سعر الزلط اليوم الجمعة في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الجمعة

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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