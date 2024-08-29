الآن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 29-8-2024

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

مواد البناء اليوم

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد عز يبلغ سعره 41,500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي يسجل 41,200 جنيه.

سعر طن حديد العتال متاح بسعر 39,000 جنيه.

سعر طن حديد عطية يصل إلى 39,000 جنيه.

سعر طن حديد العشري متوفر بسعر 38,800 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي يباع بسعر 39,000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي يستقر عند 38,800 جنيه.

سعر طن حديد الكومي بسعر 38,800 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي يقدر بنحو 41,000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل بسعر 39,000 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو يسجل 38,800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين يباع مقابل 41,100 جنيه.

سعر طن حديد سرحان بسعر 38,800 جنيه

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم بسعر 2,750 جنيه.

أسمنت السهم متاح بسعر 2,760 جنيه.

أسمنت الفهد يبلغ 2,750 جنيه.

أسمنت وادي النيل يستقر عند 2,750 جنيه.

العسكري بني سويف يسجل 2,750 جنيه.

أسمنت المسلح الأقل سعراً بـ 2,000 جنيه.

جنوب الوادي يقدر بنحو 2,220 جنيه.

أسمنت المخصوص يصل إلى 2,800 جنيه.

أسمنت السويس يسجل 2,820 جنيه.

أسمنت السويدي الأعلى سعراً بـ 3,000 جنيه.

أسمنت العسكري يباع مقابل 2,770 جنيه.

أسمنت النصر متوفر بسعر 2,740 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 يسجل 2,750 جنيه.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 2,820 جنيه.

أسمنت المصري يبلغ سعره 2,780 جنيه.

أسمنت الممتاز يعرض بـ 2,820 جنيه.

أسمنت المنيا يستقر عند 2,750 جنيه.

أسمنت المهندس يقدر بنحو 2,870 جنيه.

أسمنت تايتان يسجل 2,700 جنيه.

أسمنت التعمير متاح بسعر 2,700 جنيه.

أسمنت الصعيد يصل إلى 2,820 جنيه.

أسمنت أسيوط يباع بسعر 2,820 جنيه.

أسمنت الماكس يسجل 3,100 جنيه.

أسمنت النهضة يقدر بـ 2,850 جنيه.

أسمنت أسوان يأتي بسعر 2,720 جنيه.

أسمنت السد العالي متوفر بسعر 2,710 جنيه.

أسمنت قنا يبلغ 2,830 جنيه.

أسمنت المصريين يسجل 2,790 جنيه.

أسمنت العامرية عادة الأعلى بـ 3,250 جنيه.

أسمنت البرج يعرض بسعر 3,200 جنيه.

سعر الرمل اليوم

سعر المتر المكعب من الرمل الناعم: 85 جنيهًا.

سعر المتر المكعب من الرمل الخشن: 100 جنيه.

سعر المتر المكعب من الزلط العادي: 215 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر المتر المكعب من الزلط الفينو: 310 جنيهات.

سعر المتر المكعب من الزلط المخصوص: 280 جنيهًا.

سعر المتر المكعب من زلط سن2 مقاس 22: 230 جنيهًا.

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