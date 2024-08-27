أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 27-8-2024

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

مواد البناء في مصر

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن حديد عز وبشاي: 40.7 ألف جنيه مصري للطن

بلغ سعر طن حديد المصريين: 40.6 ألف جنيه مصري في الطن.

بلغ سعر طن الجارحي: 40 ألف جنيه مصري للطن.

بلغ سعر طن حديد الجيوشي: 36 ألف جنيه مصري للطن

بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل: 36.5 ألف جنيه للطن.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن أسمنت الرمادي: 2503 جنيه مصري

سجل سعر طن الاسمنت النصر : 2605 جنيه مصري

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل: 2600 جنيه مصري

بلغ سعر طن الأسمنت المخصوص: 2650 جنيه مصري.

‎سعر شيكارة الاسمنت

أسمنت السويس : 2750 جنيه مصري.

أسمنت السويدي: 2875 جنيه مصري

أسمنت حلوان: 2720 جنيهً مصري

أسمنت جنوب الوادي: 1930 جنيه مصري.

أسمنت العسكري: 1950 جنيه مصري

أسمنت النهضة: 2270 جنيهًا.

‎سعر الزلط اليوم

سعر المتر من الزلط العادة : 220 جنيه.

سعر المتر من الزلط المخصوص: 290 جنيه.

سعر المتر من الزلط السن مقاس 22: يقدر بـ 240 جنيه.

سعر المتر من الزلط الفينو: 310 جنيه.

‎سعر الرمل اليوم

سعر المتر من الرمل الناعم: 90 جنيها،

سعر المتر من الرمل الخشن: 100 جنيه

سعر المتر من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني: 60 جنيه.

سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض): 95 جنيه.

سعر متر الرمل الأحمر الخرج: 60 جنيها.

سعر المتر من الرمل الأحمر العادي: 30 جنيه.

سعر المتر من الرمل العادة : 165 جنيه.

سعر متر الرمل النصار (الأبيض): عند 85 جنيهًا.

سعر الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه.

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه.

طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه.

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