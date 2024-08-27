جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-8-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024.

وتعتبر مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، من أبرز مباريات الدوري الإسباني اليوم، وفي المقابل سيلتقي النصر مع الفيحاء خلال منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-إشبيلية × ريال مايوركا / الثلاثاء 27 أغسطس 2024 / الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- برشلونة × رايو فاليكانو / الثلاثاء / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الأهلي × الفتح / السادسة والنصف مساء.

-الرائد × القادسية / التاسعة مساء.

- النصر × الفيحاء / التاسعة مساء .

النصر السعودي

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-جالطة سراي × يونج بويز / العاشرة مساء.

-مالمو × سبارتا براغ / 10:00 مساء.

-سالزبورج × دينامو كييف / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الدوري الإنجليزي

- ستوك سيتي × ميدلسبروه / التاسعة والربع مساء.

-شيفيلد يونايتد × بارنسلي / العاشرة إلا ربع مساء.

-هدرسفيلد تاون × والسول / 9:45 مساء.

-شيفيلد وينيزداي × غريمسبي تاون / العاشرة إلا ربع مساء.

-فليتوود تاون × روتردام يونايتد / 9:45 مساء.

-بريستون نورث إند × هاروغيت تاون / العاشرة إلا ربع مساء.

-ليتون أورينت × ميلوول / 9:45 مساء.

-إيفرتون × دونكاستر روفرز / العاشرة إلا ربع مساء.

-بلاكبيرن روفرز × بلاكبول / 9:45 مساء.

-شروسبيري تاون × بولتون واندررز / العاشرة إلا ربع مساء.

- باور × ديربي كاونتي / 9:45 مساء.

-ليستر سيتي × ترانمير روفرز / العاشرة إلا ربع مساء.

- اكسفورد يونايتد × كوفنتري سيتي / 9:45 مساء.

-واتفورد × بلايموث أرجايل / العاشرة إلا ربع مساء.

-لوتون تاون × كوينز بارك رينجرز / 9:45 مساء.

-برايتون × كراولي تاون / العاشرة إلا ربع مساء.

-كريستال بالاس × نورويتش سيتي / العاشرة مساء.

- فولهام × برمنجهام سيتي / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات والمسابقات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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