جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26-8-2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس من عام 2024، والتي أبرزها في الدوري الإسباني والإيطالي.

ويكشف لكم “الموجز” خلال السطور الآتية، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، أهمهم مباراة بوفينتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

- فياريال × سيلتا فيجو / الاثنين الموافق 25 أغسطس 2024 / الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-كومو × كالياري / الاثنين / الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

-يوفينتوس × هيلاس فيرونا / يوم الاثنين / العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ترتيب الدوري الإسباني

1- سيلتا فيجو 6 نقاط.

2- برشلونة 6 نقاط.

3- فياريال 4 نقاط.

4- ريال مدريد 4 نقاط.

5- أوساسونا 4 نقاط.

6- رايو فاليكانو 4 نقاط.

7-ريال سوسييداد 3 نقاط.

8- بلد الوليد 3 نقاط.

9-خيتافي 2.

10 - لاس بالماس نقطة وحيدة.

11- أتلتيكو مدريد نقطة وحيدة.

12- جيرونا نقطة وحيدة.

13- ليجانيس نقطة وحيدة.

14- ريال بيتيس نقطة وحيدة.

15- إشبيلية نقطة.

16- أتلتيك بيلباو نقطة وحيدة.

17- ريال مايوركا نقطة وحيدة

18- ألافيس بدون نقاط.

9- إسبانيول دون رصيد من النقاط.

20- فالنسيا دون رصيد من النقاط .

برشلونة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

2 أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

3 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

4 ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

5 إبراهيم دياز ، ريال مدريد ، هدفين.

6 رودريجو، ريال مدريد، هدف.

7 فيدات موريكي، ريال مايوركا، هدف.

8 هوجو دورو، فالنسيا، هدف.

9 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، هدف.

10 مارتن زوبيميندي، ريال سوسيداد، هدف.

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