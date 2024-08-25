‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم الأحد، عددًا من المواجهات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية، بالإضافة إلى مباريات الدوريات المختلفة والبطولات القارية في الملاعب العالمية.

ويستعرض الموجز لمتابعيه جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، الإسباني، الفرنسي ومختلف الدوريات..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث ضد نيوكاسل – في تمام 4 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون ضد تشيلسي – 4 مساء - beIN Sports HD 1

ليفربول ضد برينتفورد – 6.30 مساء - beIN Sports HD 1 في ختام الجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد بلد الوليد – 5 مساء - beIN Sports HD 3

ليجانيس ضد لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 2

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس – 8.15 مساء - beIN Sports HD 6

أتلتيكو مدريد ضد جيرونا – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد فينيزيا – 7.30 مساء

تورينو ضد أتالانتا – 7.30 مساء

نابولي ضد بولونيا – 9.45 مساء

روما ضد إمبولي – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج ضد بايرن ميونخ – 4.30 مساء

سانت بولي ضد هايدنهايم – 6.30 مساء

بايرن ميونخ - الدوري الألماني

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد ستاد بريست – 4 مساء

نيس ضد تولوز – 6 مساء

نانت ضد أوكسير – 6 مساء

ستراسبورج ضد رين – 6 مساء

مارسيليا ضد ستاد ريمس – 9.45 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

جور ماهيا الكيني ضد المريخ جوبا – 3 مساء

الهلال السوداني ضد أهلي بنغازي – 4 مساء

الاتحاد المنستيري ضد بسي التشادي – 7 مساء

الجيش الملكي ضد ريمو ستارس النيجيري – 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

البن الأثيوبي ضد الشرطة الكيني – 3 مساء

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