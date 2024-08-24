موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يكشف لكم "الموجز"، عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ينتظر محبي كرة القدم العالمية، موعد مباراة ليفربول الذي يضم في صفوف أبرز نجوم العالم، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.

ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويصدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره برينتفورد، في الجولة القادمة والثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بجولته الأول في البريميرليج، بهدفين مقابل هدف أمام ابسويتش تاون.

على الجانب الآخر، انتصر برينتفورد أيضاً في أولى منافساته في الدوري، بهدفين مقابل هدف أمام كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي، على ملعب أنفيلد ".

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول في هذا اللقاء كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وبرينتفورد

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية باعتبارها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

وتنقل أحداث هذه المواجهة أيضًا عبر القنوات الآتية:



-Diema Sport 2 HD



-Premier Sports 1 HD



-beIN Sports HD 1 English



-Arena Sport 1 HD Croatia



-SuperSport Premier League



-Spiler 1 TV.

ليفربول

معلق مباراة ليفربول

ويعلق على أحداث هذه المباراة تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم عصام الشوالي.

يذكر أن ليفربول يدخل هذا اللقاء، وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يقع برينتفورد في التاسع بنفس عدد النقاط، جمعهما من مباراة وحيدة.

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