جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى
أسدل الستار مساء أمس الاثنين، على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى…
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى
1- برايتون - 3 نقاط
2- ليفربول - 3 نقاط
3- آرسنال - 3 نقاط
4- مانشستر سيتي - 3 نقاط
5- أستون فيلا - 3 نقاط
6- برينتفورد - 3 نقاط
7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط
8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط
9- بورنموث - نقطة واحدة
10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة
11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة
12- ليستر سيتي - نقطة واحدة
13- وست هام يونايتد - بدون نقاط
14- كريستال بالاس - بدون نقاط
15- فولهام - بدون نقاط
16- ساوثهامتون - بدون نقاط
17- إبسويتش تاون - بدون نقاط
18- وولفرهامبتون - بدون نقاط
19- تشيلسي - بدون نقاط
20- إيفرتون - بدون نقاط
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى
وعن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى يشهد حضور كل من..
1- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1
1- محمد صلاح - ليفربول - 1
1 ديوجو جوتا - ليفربول - 1
1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 1
1- كاي هافيرتس - آرسنال - 1
1- بوكايو ساكا - آرسنال - 1
1- داني ويلبيك - برايتون - 1
1- كاورو ميتوما - برايتون - 1
1- سيمون ادينجرا - برايتون - 1
1- جولينتون - نيوكاسل - 1
1- كريس وود - نوتنجهام فورست - 1
1- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 1
1- لوكاس باكيتا - وست هام - 1
1- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1
1- جون دوران - أستون فيلا - 1
1- بريان مبيومو - برينتفورد - 1
1- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 1
1- بيدرو بورو - توتنهام - 1
1- يوان ويسا - برينتفورد - 1
1- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1
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