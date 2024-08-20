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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

أسدل الستار مساء أمس الاثنين، على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى… 

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى 

1- برايتون - 3 نقاط
2- ليفربول - 3 نقاط
3- آرسنال - 3 نقاط
4- مانشستر سيتي - 3 نقاط
5- أستون فيلا - 3 نقاط
6- برينتفورد - 3 نقاط
7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط
8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط
9- بورنموث - نقطة واحدة
10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة
11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة
12- ليستر سيتي - نقطة واحدة
13- وست هام يونايتد - بدون نقاط
14- كريستال بالاس - بدون نقاط
15- فولهام - بدون نقاط
16- ساوثهامتون - بدون نقاط 
17- إبسويتش تاون - بدون نقاط
18- وولفرهامبتون - بدون نقاط
19- تشيلسي - بدون نقاط
20- إيفرتون - بدون نقاط

الدوري الانجليزي 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى 

وعن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى يشهد حضور كل من.. 

1- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1
1- محمد صلاح - ليفربول - 1
1 ديوجو جوتا - ليفربول - 1
1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 1
1- كاي هافيرتس - آرسنال - 1
1- بوكايو ساكا - آرسنال - 1
1- داني ويلبيك - برايتون - 1
1- كاورو ميتوما - برايتون - 1
1- سيمون ادينجرا - برايتون - 1
1- جولينتون - نيوكاسل - 1
1- كريس وود - نوتنجهام فورست - 1
1- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 1
1- لوكاس باكيتا - وست هام - 1
1- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1
1- جون دوران - أستون فيلا - 1
1- بريان مبيومو - برينتفورد - 1
1- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 1
1- بيدرو بورو - توتنهام - 1
1- يوان ويسا - برينتفورد - 1
1- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

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