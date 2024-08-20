جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

أسدل الستار مساء أمس الاثنين، على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى…

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

1- برايتون - 3 نقاط

2- ليفربول - 3 نقاط

3- آرسنال - 3 نقاط

4- مانشستر سيتي - 3 نقاط

5- أستون فيلا - 3 نقاط

6- برينتفورد - 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط

9- بورنموث - نقطة واحدة

10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة

11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة

12- ليستر سيتي - نقطة واحدة

13- وست هام يونايتد - بدون نقاط

14- كريستال بالاس - بدون نقاط

15- فولهام - بدون نقاط

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- إبسويتش تاون - بدون نقاط

18- وولفرهامبتون - بدون نقاط

19- تشيلسي - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

الدوري الانجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

وعن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى يشهد حضور كل من..

1- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

1- محمد صلاح - ليفربول - 1

1 ديوجو جوتا - ليفربول - 1

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 1

1- كاي هافيرتس - آرسنال - 1

1- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

1- داني ويلبيك - برايتون - 1

1- كاورو ميتوما - برايتون - 1

1- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

1- جولينتون - نيوكاسل - 1

1- كريس وود - نوتنجهام فورست - 1

1- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 1

1- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

1- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1

1- جون دوران - أستون فيلا - 1

1- بريان مبيومو - برينتفورد - 1

1- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 1

1- بيدرو بورو - توتنهام - 1

1- يوان ويسا - برينتفورد - 1

1- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

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