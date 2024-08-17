التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نظيره إيبسويتش تاون، والتي تقام بينهما حاليًا في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول الذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا حاليًا على نظيره إيبسويتش تاون في ملعبه بورتمان رود، في افتتاح مشواره الريدز في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض الموجز أبرز لقطات الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون..

وبدأ إبسويتش تاون المباراة بتشكيل عدد من الهجمات على مرمى ليفربول، والتي تصدى لها أليسون بيكر بنجاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

واستعاد لاعبو ليفربول توازنهم ولكنهم فشلوا في هز شباك أصحاب الأرض.

وتنقل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، من المقرر أن تنقل قناة Arena Sports 1 HD و SuperSport HD 1 وTNT Spots 1، مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل ليفربول أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول مباراته ضد إبسويتش تاون حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوانساه- فان دايك - روبيرتسون.

في خط الوسط: جرافينبرج - ماك أليستر- سوبوزلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - جوتا.

تشكيل إبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ويلتون.

في خط الدفاع: أكسيل توانزيبي - كاميرون بورجس - جاكوب جريفز - بن جونسون.

في خط الوسط: تايلور - سام مرسي - ديفيز.

في خط الهجوم: ليام ديلاب - كونور تشابلن- أوماري هاتشينسون

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

التقى ليفربول ضد إيبسويتش تاون في 40 مباراة رسمية، فاز ليفربول في 26 مباراة، وفاز إيبسويتش في 8، وتعادل الفريقان في 6 مباريات.

وعلى مستوى البطولات، لعب الفريقان 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، 6 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، 1 مباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

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