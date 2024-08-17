siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد إبسويتش تاون

ليفربول - الدوري
ليفربول - الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق وجماهير نادي ليفربول، عن القنوات التي ستنقل مباراته ضد إيبسويتش تاون، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ضد نظيره إيبسويتش تاون في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود معقل الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يفوتك

صلاح ضد سام.. ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الموعد والتشكيل المتوقع

‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري والملاعب العالمية

ويقدم الموجز لمتابعيه القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية من الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام ظهر اليوم السبت على ملعب بورتمان رود…

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستقوم قناة beIN Sports 1 بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 ضد إيبسويتش تاون مساء اليوم السبت.

وتنقل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، من المقرر أن تنقل قناة Arena Sports 1 HD و SuperSport HD 1 وTNT Spots 1، مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

قناة beIN SPORTS 1 HD 

القمر الصناعي: سهيل سات 

التردد: 11013 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 27500 

التصحيح: 2/3 

القمر الصناعي: نايل سات 

التردد: 10810 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 27500 

التصحيح: 2/3 

قناة Arena Sport 1 HD Croatia 

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11678 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 30000 

التصحيح: 3\4 

قناة TNT Sports 1

القمر الصناعي: Astra 3A 

التردد: 11344 

الاستقطاب: عمودي 

معدل الترميز: 27500 

التصحيح: 3\4 

قناة SuperSport HD 

القمر الصناعي: Eutelsat W2 

التردد: 10845 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 30000 

التصحيح: 3\4

معلق مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وإبسويتش تاون هو أحمد البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 1 ويمكنك متابعة المواجهة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.

اقرأ أيضًا:

 مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

لا يفوتك

كل ما يخص ديربي الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

مانشستر يونايتد يقهر فولهام بهدف في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم نسخ الرابط