القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد إبسويتش تاون

يبحث عشاق وجماهير نادي ليفربول، عن القنوات التي ستنقل مباراته ضد إيبسويتش تاون، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ضد نظيره إيبسويتش تاون في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود معقل الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم الموجز لمتابعيه القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية من الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام ظهر اليوم السبت على ملعب بورتمان رود…

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستقوم قناة beIN Sports 1 بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 ضد إيبسويتش تاون مساء اليوم السبت.

وتنقل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، من المقرر أن تنقل قناة Arena Sports 1 HD و SuperSport HD 1 وTNT Spots 1، مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

قناة beIN SPORTS 1 HD

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

قناة Arena Sport 1 HD Croatia

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

التصحيح: 3\4

قناة TNT Sports 1

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3\4

قناة SuperSport HD

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 10845

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

التصحيح: 3\4

معلق مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وإبسويتش تاون هو أحمد البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 1 ويمكنك متابعة المواجهة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.

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