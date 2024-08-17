‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في ختام الدوري المصري والملاعب العالمية من جديد، بعد عودة السبت الممتاز وبدء الموسم الرياضي الجديد.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها من مختلف ملاعب العالم…

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو ضد إنبي – الساعة 5:30 مساء - على قناة ONTime Sports2

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بلدية المحلة ضد الزمالك – الساعة 9 مساء - على قناة ONTime Sports 2

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد مودرن سبورت – الساعة 9 مساء - على قناةONTime Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون ضد ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون ضد برايتون – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نوتينجهام فورست ضد بورنموث – الساعة 5 مساء

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ليجانيس – الساعة 8 مساء

فالنسيا ضد برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوي ضد إنتر ميلان – الساعة 7:30 مساء على قناة Arena Sport 4 Hrvatska HD

بارما ضد فيورنتينا – الساعة 7:30 مساء

إمبولي ضد مونزا – الساعة 9:45 مساء

ميلان ضد تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست ضد مارسيليا – الساعة 6 مساء

ستاد ريمس ضد ليل – الساعة 8 مساء

موناكو ضد سانت إيتيان – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه ضد فناربخشة – الساعة 9:45 مساء

الأهلي

مواعيد مباريات كأس السوبر الألماني

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

اف سى فينيكس لوبيك ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

النصر ضد الهلال - الساعة 7:15 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

افريقيا ستارز ضد جوانينج جالاكسي – الساعة 4 عصرا

فيتالو ضد يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا

دوان ضد كوتون سبورت – الساعة 7 مساء

النصر ضد المريخ – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

قطر ضد السد – الساعة 6:30 مساء

العربي ضد الوكرة – الساعة 8:30 مساء

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