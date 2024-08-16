مصير مفاجئ لـ تاو داخل الأهلي.. ماذا حدث بالقلعة الحمراء؟

رحب مسئولو النادي الأهلي باستمرار اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو في صفوف الفريق، وتم تأجيل فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب مطالبه المبالغ فيها.

وعلم"الموجز" أن تاو طلب مبلغًا كاملاً من قيمة عقده في الموسم المقبل، وهو مليون و200 ألف دولار للرحيل في الوقت الحالي.

وأكد مسئولو النادي أنهم غير قادرين على تحمل هذا المبلغ من أجل رحيل اللاعب في الوقت الحالي، واتفقوا على بقاء تاو إذا لم يأتي عرض مناسب.

مصدر في النادي أشار إلى أن النية كانت في بيع تاو، لكن العروض التي وردت لم تكن جادة بما يكفي لإتمام الصفقة.



يرغب الأهلي في بيع تاو لجلب لاعب أجنبي آخر، ولكن تعقيدات المطالب المالية وعدم وجود عروض جادة تجعل من الصعب عملية رحيله.

حقيقة اهتمام الوداد بضم تاو من الأهلي

وأفصح المصدر عن موقف النادي من شائعات اهتمام نادي الوداد المغربي بضم تاو، حيث قال إنهم لم يتلقوا عروض رسمية بعد.

هناك موافقة مبدئية على رحيله من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في حال وصول عرض رسمي مناسب.

بيرسي تاو - الأهلي

وختم المصدر بالتأكيد على أنه لا مانع من رحيل تاو إلى الوداد أو أي ناد آخر، ولكن السؤال هو هل يستطيع النادي المغربي تحمل القيمة المالية الكبيرة لشراء تاو، خاصة وأنه يواجه أزمة مالية؟ مع التأكيد على أن علاقة تاو مع كولر جيدة، وأنه لن يتم بيعه إلا بعرض مناسب للنادي.

الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة مودرن سبورت

ويُنهي فريق كرة القدم في نادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت التي ستجرى مساء غدٍ السبت في استاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

سيدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بعد تدريب اليوم بإشراف سامي قمصان، الذي يُشرف على الفريق في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعد سفر المدير الفني السويسري مارسيل كولر وجهازه المساعد الأجنبي إلى سويسرا لقضاء عطلتهم السنوية التي بدأت بعد تحقيق بطولة الدوري.

سيغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد اللاعبون الأساسيون الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة، وسينضم إليهم مؤخرًا الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، اللذان غابا عن مباراة إنبي وسيتغيبان عن لقاء مودرن سبورت غدًا.

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